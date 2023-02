Bureau Veritas : reste bien orienté

(Boursier.com) — Toujours porté par ses solides résultats, Bureau Veritas avance de 2,6% à 27,2 euros ce vendredi, également bien aidé par une note d'Oddo BHF. Selon nos informations, l'analyste a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec une cible relevée de 27,5 à 30 euros. Le broker a légèrement ajusté à la baisse ses estimations de BPA à cause des changes (l'underlying étant revu en hausse). La dynamique positive du groupe fin 2022 et la relative confiance pour 2023 expliquent toutefois le passage à l'offensive du courtier.