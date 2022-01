Bureau Veritas : reprise de PreScience

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce l'acquisition de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, et hautement reconnu pour son expertise dans les autoroutes, les ponts et le transport ferroviaire.

Créée en 2013, PreScience suit tout le cycle de vie des projets de construction, du développement de la conception jusqu'à la clôture du projet. Avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 25 Millions de Dollars en 2021, PreScience est l'une des principales sociétés californiennes de gestion de projet et de gestion de la construction, ainsi que d'ingénierie et d'inspection dans ce secteur.