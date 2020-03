Bureau Veritas reporte son AG face à l'épidémie de coronavirus

Crédit photo © Société Bureau Veritas

(Boursier.com) — Dans un contexte exceptionnel de pandémie de coronavirus, et afin d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de ces derniers à l'assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration de Bureau Veritas réuni ce 13 mars a décidé de reporter la date de l'assemblée générale annuelle initialement fixée le jeudi 14 mai 2020 au vendredi 26 juin 2020 à 15h00 à l'Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200, Neuilly-sur-Seine. Bureau Veritas proposera un dividende de 0,56 euro par action versé en numéraire dont la mise en paiement interviendra le 2 juillet 2020 (les actionnaires sur le registre au 1er juillet 2020 auront droit au dividende et l'action sera cotée ex-dividende le 30 juin 2020).