Bureau Veritas : quel est le bon prix ?

(Boursier.com) — Toujours porté par ses solides résultats, Bureau Veritas campe sur les 27 euros ce lundi, également soutenu par une note de Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation de 24 à... 27 euros justement sur le dossier, tandis qu'Oddo BHF avait déjà rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec un cours cible relevé de 27,5 à 30 euros. Le broker a légèrement ajusté ses estimations de BPA à cause des changes (l'underlying étant revu en hausse). La dynamique positive du groupe fin 2022 et la relative confiance pour 2023 expliquent toutefois l'avis favorable du courtier.

Rappelons que le bénéfice net part du groupe est ressorti à 466,7 ME, en progression de 10,9%. Le flux de trésorerie disponible est de 657 ME (11,6% du CA), en hausse de 9% par rapport à 2021, du fait d'une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,2% du CA), ainsi que d'un besoin en fonds de roulement contrôlé (6% du CA) malgré une forte hausse du CA au quatrième trimestre.

Le ratio dette nette ajustée / EBITDA est ressorti quant à lui en repli à 0,97x au 31 décembre, contre 1,10x lors de l'exercice précédent.

Dividende annoncé

Le conseil d'administration propose un dividende de 0,77 euro par action pour 2022, en hausse de 45,3% par rapport à l'exercice précédent. Cela correspond à une augmentation du taux de distribution à environ 65% de son bénéfice net ajusté (contre 50% précédemment), un niveau que le Groupe prévoit de maintenir à l'avenir. Bureau Veritas dispose d'une flexibilité financière importante pour réaliser des acquisitions afin de saisir les opportunités de croissance à long terme.

Sur la base d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée stable ; des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.