Bureau Veritas : plus vrai que nature

(Boursier.com) — Bureau Veritas recule de 1,1% ce jeudi à 25,45 euros, alors que les avis de brokers se suivent et se ressemblent sur le dossier. La Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours à 29 euros, contre 27 euros auparavant, alors que Berenberg avait précédemment rehaussé de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur la valeur tout en portant sa cible de 23 à 28 euros. Le broker souligne que la modification de la composition du portefeuille de Bureau Veritas est sous-estimée et que la croissance organique associée à des marges plus élevées n'est pas encore pleinement prise en compte par le marché... Barclays reste pour sa part à 'surpondérer' sur le dossier avec une cible de 25 euros, tandis que Goldman Sachs vise 25,30 euros. Le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification bénéficie par ailleurs du soutien de Morgan Stanley qui a rehaussé le mois dernier sa recommandation à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté à 26,50 euros.

Le groupe a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 1,271 milliard d'euros, en hausse de 6,2% par rapport à l'exercice précédent dont +4,7% à taux de change constant. 5 des 6 activités du groupe sont ressorties en croissance organique de 4,6% en moyenne, avec notamment les activités Agroalimentaire & Matières Premières à +4,4%, Bâtiment & Infrastructures (B&I) à +4% et Biens de consommation à +2%. Les activités Marine & Offshore, en hausse de 6,5%, et Industrie, en hausse de 6,8%, confirment leur redressement. Bureau Veritas avait précisé que l'activité Certification a affiché un recul de -4,8% comme attendu, reflet d'une année de transition suite à la révision des normes...

A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires cumulé s'élevait à 3,75 milliards d'euros, en hausse de 6% dont +4% en organique.

Pour l'exercice 2019, Bureau Veritas prévoit une solide croissance organique du chiffre d'affaires, une amélioration continue de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant et une génération de flux de trésorerie maintenue à un niveau élevé...