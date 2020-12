Bureau Veritas : nouvelles conditions d'attribution des actions de performance

Bureau Veritas : nouvelles conditions d'attribution des actions de performance









(Boursier.com) — Dans le cadre de sa politique de rémunération, Bureau Veritas attribue des options d'achat ou de souscription d'actions et des actions de performance à un certain nombre de collaborateurs du Groupe à travers le monde ainsi qu'au dirigeant mandataire social. Le dirigeant mandataire social bénéficie d'un plan d'attribution gratuite d'actions Bureau Veritas SA du 22 juillet 2013 amendé le 23 mars 2016 et le 17 décembre 2020.

Dans le cadre de ce plan, le nombre d'actions livrées à l'issue de la période d'acquisition dépend du niveau de réalisation du Total Shareholder Return (TSR) durant la période d'acquisition. Le règlement de plan prévoit une période d'acquisition débutant à la date d'attribution, soit le 22 juillet 2013, jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2020 et pouvant s'étendre jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2021 en cas d'évènement majeur au cours de la période d'acquisition impactant significativement à la baisse le cours de bourse.

Le Conseil d'administration, réuni le 17 décembre 2020, a décidé dans un contexte de force majeure liée à la crise sanitaire et économique mondiale générée par la Covid-19, dans le respect des objectifs et des principes de sa politique de rémunération, d'adapter les conditions du Plan comme suit :

- prolonger la période d'acquisition d'une durée de 1 an soit jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2021,

- dans la continuité des décisions prises en 2020 pour les Plans d'intéressement long terme de 2018 et 2019, la condition de performance ne sera pas appliquée à l'année 2020.