Bureau Veritas : nouvelle gouvernance ; Hinda Gharbi succède à Didier Michaud-Daniel

(Boursier.com) — A l'issue de l'Assemblée générale du 22 juin, le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni sous la Présidence d'Aldo Cardoso, a décidé la nomination, à compter de ce 22 juin, d'Hinda Gharbi en tant que Directrice Générale de Bureau Veritas, succédant à Didier Michaud-Daniel.

"Le Conseil d'administration de Bureau Veritas tient à exprimer à Didier Michaud-Daniel son immense reconnaissance pour le travail considérable qu'il a accompli au sein du Groupe pendant plus de 10 ans et le rôle majeur qu'il a joué dans la réussite de Bureau Veritas. Sous sa direction, Bureau Veritas a changé de dimension avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 65 % sur la période, plus de 80 000 collaborateurs aux expertises reconnues, 400 000 clients sur tous les continents et une structure financière remarquablement solide. Bureau Veritas a renforcé ses positions à l'international, notamment en Asie et en Amérique du Nord, et est devenu un acteur incontournable des services aux entreprises sur les enjeux de durabilité. A l'occasion de ce passage de témoin, je souhaite au nom de tout le Conseil d'administration beaucoup de réussite à Hinda Gharbi dans le cadre de ses nouvelles fonctions", commente Aldo Cardoso.

Aldo Cardoso, après 17 ans passés au sein du Conseil, a présenté sa démission au Conseil d'administration de ses fonctions de Président et d'Administrateur de la société. Le Conseil d'administration a décidé la nomination à l'unanimité de Laurent Mignon en qualité de Président du Conseil d'administration à compter de ce 22 juin.

Bureau Veritas rappelle qu'"Aldo Cardoso a accompagné tous les grands mouvements stratégiques du groupe". Il a rejoint le Conseil d'administration en qualité de censeur en 2005 et est devenu Administrateur et Président du Comité d'audit et des risques en 2009, puis Président du Conseil d'administration en 2017.

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil a nommé Pascal Lebard Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil d'administration. Pascal Lebard siège au Conseil de Bureau Veritas en tant qu'Administrateur indépendant depuis 2013 et est Président du Comité des nominations et des rémunérations.

Le Conseil a également décidé la mise en place d'un Comité RSE qui sera présidé par Ana Giros Calpe.

Le Conseil a aussi décidé de nommer Julie Avrane Présidente du Comité stratégique en remplacement de Laurent Mignon.

Tous les Comités du Conseil d'administration de Bureau Veritas seront désormais présidés par un Administrateur indépendant.