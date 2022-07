Bureau Veritas maintient ses perspectives

(Boursier.com) — Bureau Veritas pointe légèrement dans le vert ce matin après les comptes, marqués par une solide performance opérationnelle et financière au premier semestre 2022. Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives 2022. Le chiffre d'affaires est de 2,69 MdsE au premier semestre 2022, en hausse de 6,5% sur une base organique (dont 5,2% au deuxième trimestre), et de 11,4% à données publiées. Le résultat opérationnel ajusté est de 410,9 millions d'euros, en hausse de 8,7% par rapport au S1 2021, ce qui représente une marge opérationnelle ajustée de 15,3%, malgré les confinements en Chine au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel est de 375,2 millions d'euros, soit une hausse de 8,4%. Le résultat net part du groupe atteint 225,2 millions d'euros, en progression de 14,4%. Le résultat net ajusté est de 248,6 millions d'euros (0,55 euro par action), en hausse de 15,8%. Le flux de trésorerie disponible est de 129,9 millions d'euros, avec une politique d'investissement rigoureuse, freiné par une augmentation du besoin en fonds de roulement imputable principalement aux retards de règlement des factures causés par les confinements chinois. Le ratio dette nette ajustée / EBITDA est réduit à 1,10x au 30 juin 2022 contre 1,30x lors de l'exercice précédent.

Sur la base d'un solide pipeline de ventes grâce au portefeuille diversifié et des opportunités de croissance significatives liées à l'offre de services et de solutions de durabilité, et en supposant qu'il n'y aura pas de nouveaux confinements liés à la Covid-19 dans ses principaux pays d'activité, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022, d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires, d'améliorer la marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, commente : "Nous avons enregistré une très bonne croissance organique de 6,5% au cours du semestre, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les confinements imposés dans de nombreuses villes en Chine au T2. Nous continuons de saisir les nombreuses opportunités de croissance qui s'offrent à nous, notamment celles concernant les solutions liées à la Durabilité, comme le montre la solidité de notre pipeline de ventes à fin juin 2022. Nous bénéficions toujours d'une position unique pour accompagner nos clients dans leur cheminement vers des modèles économiques résilients et durables. Ceci atteste de la pertinence de notre ambition d'être une entreprise Business to Business to Society leader de l'industrie en termes d'ESG d'ici 2025. S'agissant de l'avenir, malgré le contexte incertain auquel nous sommes confrontés, nous confirmons nos perspectives pour 2022".