Bureau Veritas : le résultat net part du groupe s'inscrit à 368 ME, en progression de 10,6%

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'est inscrit à 5.100 millions d'euros en 2019, en hausse de 6,3% par rapport à l'exercice précédent, avec une croissance organique de +4,3%, dont 5,3% au quatrième trimestre (T4). Le Résultat opérationnel ressort à 721 millions d'euros, en hausse de 13,2% par rapport à l'exercice précédent. Le Résultat opérationnel ajusté est de 832 millions d'euros, en hausse de 9,7% par rapport à l'exercice précédent ; marge opérationnelle de 16,3% en progression de 50 points de base (+20 points de base à taux de change constant, avant application d'IFRS 16)

Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 368 millions d'euros, en progression de 10,6% par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat net ajusté est de 451 millions d'euros (1,02 euro par action), en hausse de 8,1% par rapport à l'exercice précédent.

Le flux de trésorerie disponible est de 618 millions d'euros (12,1% du chiffre d'affaires du Groupe), soit une croissance de 29,2% par rapport à l'exercice précédent. Le Ratio dette nette ajustée / EBITDA s'est inscrit en amélioration à 1,9x à la fin décembre 2019 par rapport à 2,3x à la fin décembre 2018

Le dividende proposé ressort à 0,56 euro par action, payable en numéraire (ratio de distribution de 55%).

Perspectives 2020

Le Groupe bénéficie d'un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille. Étant donné l'impact négatif de la situation de force majeure liée au Covid-19, Bureau Veritas prévoit pour l'année 2020 d'atteindre une solide croissance organique du chiffre d'affaires; d'orienter ses efforts sur la protection de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Dans les conditions actuelles, Bureau Veritas prévoit que l'impact sera principalement au premier trimestre 2020.

Didier Michaud-Daniel, Directeur général, commente : "Les résultats de 2019 témoignent de l'ampleur de la transformation de Bureau Veritas depuis 2015 et font honneur à toutes les équipes du Groupe. Nous avons dépassé la barre des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et terminé l'année avec la meilleure croissance organique trimestrielle jamais enregistrée en sept ans. Ces performances démontrent la robustesse et le potentiel de croissance de notre portefeuille repositionné. La solidité de la marge, de la trésorerie et du résultat net atteste de la force et de la pertinence du nouveau modèle économique du Groupe, un modèle réorienté avec succès au cours des 5 dernières années. Nous sommes aujourd'hui en bonne position pour entrer dans une nouvelle phase de développement de Bureau Veritas, qui sera annoncée dans quelques mois.

Depuis sa création en 1828, le Groupe n'a eu de cesse de bâtir un monde de confiance. En 2019, nous avons continué à accompagner nos clients dans leurs engagements de Responsabilité sociétale et environnementale et nous avons pris l'initiative, au-delà des exigences réglementaires, dans de nombreux domaines de la RSE, parmi lesquels la santé et la sécurité, l'inclusion et la protection de l'environnement. J'ai la conviction que Bureau Veritas est particulièrement bien positionné pour créer la confiance entre les entreprises et leurs clients, et pour les aider à promouvoir un progrès responsable.

La sécurité est une priorité absolue pour Bureau Veritas, et à l'heure où le monde doit faire face à la crise du Covid-19, je voudrais une nouvelle fois exprimer mon soutien à nos collaborateurs et à nos clients affectés par cette crise sanitaire.

Malgré son impact significatif sur nos activités, que nous devons prendre en compte dans nos perspectives 2020, les fondamentaux solides du Groupe demeurent inchangés et démontrent clairement le bien-fondé de sa stratégie. Dans les prochains mois, nous annoncerons notre prochain plan stratégique, dans la continuité de la trajectoire actuelle qui connaît un franc succès".