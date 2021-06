Bureau Veritas : le dividende sera payé le 7 juillet

Crédit photo © Bureau Veritas

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Bureau Veritas s'est réunie à huis clos, le 25 juin, sous la présidence d'Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées.

Ainsi, les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le versement d'un dividende de 0,36 euro par action. Il sera payé en numéraire le 7 juillet. La date de détachement du coupon est fixée au 5 juillet, sur les positions arrêtées le 6 juillet.

Les actionnaires ont validé le renouvellement du mandat d'administrateur de Mmes Ana Giros Calpe et Lucia Sinapi-Thomas et de MM. André François- Poncet et Jérôme Michiels.

Ils ont validé la nomination de Mme Madame Julie Avrane-Chopard en qualité d'administrateur et ratifié la cooptation de Mme Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d'administrateur.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de l'autorisation consentie au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la société. Ils ont également renouvelé l'ensemble des délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil d'administration. Enfin, ils ont validé les modifications statutaires proposées.

Lors de cette Assemblée, Didier Michaud-Daniel (Directeur Général) et François Chabas (Vice-Président Exécutif Finance) sont revenus sur les faits marquants de l'année 2020, les résultats financiers de l'exercice 2020, détaillant notamment le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la situation financière.

Puis, Didier Michaud-Daniel a passé en revue les activités, le chiffre d'affaires du 1er trimestre et les perspectives 2021. Il a mis l'accent sur la durabilité et présenté la stratégie poursuivie par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Aldo Cardoso (Président du Conseil d'administration) a présenté les rapports du Conseil d'administration et la Gouvernance.

Pascal Lebard (Président du Comité des nominations et des rémunérations) a présenté les éléments de la rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général en 2020 ainsi que la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021.

L'enregistrement de l'Assemblée générale, la présentation faite lors de l'Assemblée générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la société.