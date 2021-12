Bureau Veritas : lancement de Clarity

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce le lancement de Clarity, une suite de solutions qui aide les entreprises à gérer leurs feuilles de route ESG et à suivre les progrès de leurs stratégies de durabilité. Avec Clarity, Bureau Veritas accompagne ses clients sur de nombreux sujets, allant du Social, de la Santé et de la Sécurité, de l'Environnement, de la Biodiversité, du Changement climatique, de l'Éthique des affaires et de l'Approvisionnement responsable, au Bien-être animal, à l'Efficacité énergétique ou encore à la Gestion des déchets.

Au-delà de leur performance financière et de leur capacité à innover, les entreprises sont désormais évaluées sur leur impact positif sur la planète et ses habitants. Les organisations doivent mettre en avant publiquement leurs stratégies RSE et démontrer que les engagements qu'elles prennent sont crédibles et mis en oeuvre efficacement.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : "Grâce à notre Ligne Verte BV de services et de solutions, nous nous tenons aux côtés de ceux qui veulent démontrer leurs engagements par des actions transparentes, crédibles et efficaces. Grâce à Clarity, nous fournissons des informations cohérentes et fiables, qui permettent aux entreprises de communiquer sur leurs feuilles de route en matière de durabilité. En plus de fournir des services d'essais, d'inspection et de certification, nous contribuons au cheminement de nos clients pour bâtir la confiance avec leurs parties prenantes, et faire de leurs stratégies RSE des leviers crédibles de création de valeur. Clarity illustre parfaitement notre mission : Bâtir un Monde de Confiance en assurant un Progrès Responsable."