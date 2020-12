Bureau Veritas lance ChargeScan by BV

(Boursier.com) — Bureau Veritas lance ChargeScan by BV, une solution complète dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques (EVCS). Avec ChargeScan by BV, les clients s'appuieront en temps réel sur des informations vérifiées par les inspecteurs de Bureau Veritas sur le terrain. Ils pourront prendre des mesures immédiates pour s'assurer que leurs bornes de recharge sont conformes à la règlementation, toujours disponibles et pleinement fonctionnelles pour les clients finaux. Ces informations peuvent être intégrées dans la plateforme numérique existante du client ou sur un site personnalisé développé par Bureau Veritas.