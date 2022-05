Bureau Veritas : Kathryn Dolan est nommé Vice-Présidente exécutive Ressources Humaines & QHSE

(Boursier.com) — Bureau Veritas a nommé Kathryn Dolan, à compter du 1er juin 2022, en tant que Vice-Présidente exécutive Ressources Humaines & QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement). Kathryn Dolan reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Elle remplacera Helen Bradley, qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre des projets personnels.

"Je suis ravi d'accueillir Kathryn Dolan au sein du Comité exécutif du Groupe. Kathryn allie parfaitement réflexion stratégique, racines opérationnelles solides et focus commercial. Elle capitalisera sur une connaissance approfondie de la culture de Bureau Veritas et de ses processus, ainsi que sur une compréhension pointue de nos opérations et des besoins de nos clients pour poursuivre le développement de la fonction Ressources Humaines à travers le Groupe. En tant qu'entreprise de services de 82.000 collaborateurs, le développement de nos talents et l'attractivité de notre marque sont essentiels pour porter la création de valeur du Groupe au niveau supérieur", commente Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas qui poursuit : "Je tiens à adresser mes vifs remerciements à Helen Bradley pour sa contribution exceptionnelle à Bureau Veritas pendant les quatre dernières années. Au cours de son expérience chez BV, Helen a eu un impact significatif sur les Collaborateurs et la Culture d'entreprise en élaborant la stratégie Ressources Humaines globale du Groupe. Elle a notamment conduit le développement de la marque employeur 'Leave your Mark', mis en place une équipe de talent, accéléré nos politiques de diversité et d'inclusion, lancé la stratégie RSE, soutenu et développé l'engagement de nos collaborateurs, renforcé nos processus de rémunération ainsi que nos capacités en matière de QHSE".