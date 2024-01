Bureau Veritas, Inthy et la région Bourgogne Franche-Comté lancent le premier site d'essais d'ampleur dédiés au stockage de l'hydrogène en Europe

(Boursier.com) — Soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Fonds de

revitalisation industrielle, le projet ISTHY initié par Rougeot Energie, désormais repris par INTHY, producteur d'énergies renouvelables et d'hydrogène et fournisseur de solutions de mobilité décarbonée, va pouvoir se concrétiser grâce au partenariat entre INTHY et Bureau Veritas. A terme, ISTHY constituera le premier site d'essais dédiés aux technologies de stockage de l'hydrogène en Europe.

Alors que l'hydrogène est un carburant clé pour la mobilité et l'industrie durable, la sécurité du stockage de l'hydrogène se pose aujourd'hui comme un enjeu de premier plan. Une des exigences pour assurer l'utilisation de l'Hydrogène est la mise en place de tests afin de limiter les risques. Isthy, qui fait partie du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) mis en place par l'État sera, sans équivalent en Europe. Il répondra aux exigences réglementaires de mise sur le marché et

il accompagnera les futures réussites industrielles.

Les installations capables d'effectuer des essais de développement ou de certification sont très limitées. Isthy permettra ainsi de réaliser les essais de développement, de fabrication et assurer la certification des réservoirs de grande quantité, jusqu'à 1.400 litres destinées aux mobilités.