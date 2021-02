Bureau Veritas indexe les conditions financières de son crédit syndiqué sur des indicateurs ESG

(Boursier.com) — Bureau Veritas, un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, annonce la signature d'un avenant de son crédit syndiqué d'un montant de 600 millions d'euros signé en 2018, afin d'y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

La performance sociale et environnementale de Bureau Veritas sera désormais prise en compte dans le calcul du coût de financement de son crédit syndiqué. Celle-ci sera mesurée à la lumière des objectifs ESG quantitatifs que le Groupe s'est fixés à horizon 2025.

Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas, a déclaré : "Chez Bureau Veritas, nous contribuons à bâtir un monde de confiance en aidant nos clients à réduire leurs risques en termes de santé, de qualité, de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Ces défis sont au coeur des aspirations sociétales. Être une entreprise "Business to Business to Society" s'accompagne de devoirs : être exemplaire en termes de Responsabilité Sociétale d'Entreprise et être un modèle pour notre industrie dans ce domaine. Cette annonce s'inscrit dans notre engagement, à tous les niveaux de l'entreprise, à contribuer à un impact positif sur la planète et ses habitants. Cela témoigne de notre volonté d'alignement des performances financières et extra-financières, condition nécessaire à une croissance pérenne et profitable à tous. Nous sommes fiers de participer par cette action à une finance durable."