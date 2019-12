Bureau Veritas France et AVELTYS unissent leurs efforts

Bureau Veritas France et AVELTYS unissent leurs efforts









(Boursier.com) — Afin d'aider les professionnels de l'immobilier tertiaire dans la maîtrise de leurs charges d'exploitation, la réduction de leurs consommations énergétiques et l'amélioration du confort, Bureau Veritas France et AVELTYS unissent leurs efforts à travers la conduite d'un partenariat. De l'audit des bâtiments à la garantie du montant des charges d'exploitation, ce partenariat permettra d'accompagner les clients de manière continue dans leurs enjeux liés à la transition énergétique et environnementale actuelle.

Depuis l'entrée en application du décret tertiaire (no2019-771), le 1er octobre 2019, les bailleurs et les preneurs de bâtiments tertiaires (privés ou publics) de plus de 1.000 m2 sont soumis à l'obligation d'entreprendre des actions de réduction de consommation d'énergie finale. Aujourd'hui, Bureau Veritas France et AVELTYS (coentreprise entre Schneider Electric et Bouygues Immobilier) annoncent le lancement d'un partenariat visant à auditer les bâtiments, améliorer l'exploitation et la maintenance tout en garantissant le montant des charges d'exploitation. Ce partenariat permet désormais aux propriétaires et locataires de parcs immobiliers de bénéficier de l'expertise des deux sociétés pour réaliser des économies au service de l'environnement, de l'amélioration du confort et de la productivité.

Les bénéficiaires de ce service profiteront ainsi de l'expertise de Bureau Veritas France en matière d'audit énergétique et de maintenance, jusqu'au suivi de réalisation de travaux en passant par le financement desdits travaux à travers le levier des certificats d'économie d'énergie (CEE)... En complément, les bailleurs et preneurs de parcs immobiliers vont pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'AVELTYS en matière de prévisions de charges. L'ensemble des factures (énergie, eau, ...) ainsi que les contrats de prestations de services (accueil, maintenance, sécurité, entretien, animation, conciergerie, fitness...) de leur parc immobilier seront évalués et garantis par AVELTYS. A cette fin, l'entreprise s'appuie sur les informations techniques des bâtiments, et des modèles prévisionnels (prenant en compte les conditions météorologiques, l'intensité d'usage et d'autres facteurs d'influence) afin de réaliser l'estimation la plus fine possible.

"L'enjeu est de taille : la réduction de la consommation d'énergie finale devra atteindre 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Audit énergétique, certificats d'économie d'énergie, assistance à maîtrise d'ouvrage, inspections... à travers ses actions, Bureau Veritas France soutient déjà les efforts de ses clients pour répondre aux impératifs de protection de l'environnement. Le partenariat signé avec AVELTYS va nous permettre d'aller au-delà en offrant à nos clients une offre globale inédite" explique Nathalie Pousin, Vice-Présidente Finances Bureau Veritas France.

"L'immobilier de bureau vit une révolution en miroir de celles de nos modes de travail, et de la prise de conscience des enjeux environnementaux. AVELTYS accompagne les locataires, bailleurs et promoteurs en proposant une offre unique d'opération des bâtiments dans le cadre d'une garantie de charges locatives. Je me réjouis de ce partenariat avec Bureau Veritas France qui crée un continuum entre l'audit des bâtiments et la garantie de résultats sur la mise en oeuvre des préconisations. Il permettra aux propriétaires et utilisateurs d'accélérer l'amélioration des parcs immobiliers qu'ils détiennent ou qu'ils occupent" déclare Guillaume PARISOT, Président d'AVELTYS.