Bureau Veritas : forte hausse des résultats et du dividende

(Boursier.com) — Bureau Veritas dévoile des résultats 2022 en vive progression et annonce une nette hausse de son dividende. Le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification a réalisé l'an passé un résultat opérationnel ajusté de 902,1 millions d'euros (892 ME de consensus), en hausse de 12,5%, pour un chiffre d'affaires de 5,65 MdsE, en croissance de 7,8% sur une base organique (dont 9,3% au quatrième trimestre), et de 13,4% en données publiées. La marge opérationnelle ajustée atteint ainsi 16,0% et est en hausse d'environ 10 points de base en excluant l'impact des confinements en Chine.

Le bénéfice net part du Groupe ressort à 466,7 ME, en progression de 10,9%. Le flux de trésorerie disponible est de 657 ME (11,6% du CA), en hausse de 9% par rapport à 2021, du fait d'une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,2% du CA), ainsi que d'un besoin en fonds de roulement contrôlé (6% du CA) malgré une forte hausse du CA au quatrième trimestre.

Le ratio dette nette ajustée / EBITDA est en repli à 0,97x au 31 décembre 2022 contre 1,10x lors de l'exercice précédent.

Le Conseil d'administration propose un dividende de 0,77 euro par action pour 2022, en hausse de 45,3% par rapport à l'exercice précédent. Cela correspond à une augmentation du taux de distribution à environ 65% de son bénéfice net ajusté (contre 50% précédemment), un niveau que le Groupe prévoit de maintenir à l'avenir. Bureau Veritas dispose d'une flexibilité financière importante pour réaliser des acquisitions afin de saisir les opportunités de croissance à long terme.

Sur la base d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre : une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée stable ; des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.