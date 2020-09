Bureau Veritas : fin de série ?

Bureau Veritas : fin de série ?









Crédit photo © Société Bureau Veritas

(Boursier.com) — Bureau Veritas tente de mettre fin à une série baissière de six séances ce vendredi. Le titre peut compter sur le soutien de Bryan Garnier qui a réitéré son avis 'acheter' sur la valeur avec une cible de 23,8 euros. Le broker se dit convaincu par le fait que cette crise sanitaire devrait être très favorable aux perspectives de croissance du secteur des essais, de l'inspection et de la certification.

Après avoir présenté trois scénarios possibles pour le second semestre après les résultats du premier, le groupe exclut actuellement le pire et maintient une moyenne entre une reprise lente et progressive et une reprise modérée, qui se traduirait principalement par un chiffre d'affaires 2020 en baisse organique de 5 à 9% (après -9% au premier semestre), et une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres, légèrement supérieure à 10% (contre 9,8% au premier semestre).

Tout en restant prudent, le courtier évoque un message plutôt rassurant de la direction. Enfin, le broker note qu'il ne faut pas s'attendre à des surprises désagréables en ce qui concerne la situation financière du groupe, compte tenu des mesures prises pour préserver la trésorerie.