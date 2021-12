Bureau Veritas fait le point après la cyber-attaque

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce que, grâce aux mesures de prévention et d'urgence prises au travers de ses systèmes de cybersécurité, toutes les activités du Groupe ont pu continuer à fonctionner. A ce jour, plus de 80% des opérations tournent à un niveau normal. Certaines zones géographiques du Groupe continuent à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus ralenti. "Nous maintenons les mesures préventives en place pour protéger nos clients et nos actifs IT", explique Bureau Veritas après la cyber-attaque.

Bureau Veritas prévoit de rattraper le ralentissement de la plupart des activités concernées sur un laps de temps court. La société évalue actuellement tout potentiel impact.