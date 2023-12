Bureau Veritas fait évoluer et renforce son Comité Exécutif pour soutenir ses ambitions de croissance future

(Boursier.com) — Bureau Veritas, leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce l'évolution et le renforcement de son Comité Exécutif. Conçue pour aligner l'organisation sur ses impératifs stratégiques, cette évolution permettra à Bureau Veritas d'être idéalement positionné pour saisir les principales opportunités de croissance futures.

Tout d'abord, le Groupe entend exploiter pleinement le potentiel des opportunités des marchés en croissance spécifiques à chaque région, et faciliter la mise à l'échelle des solutions et l'amélioration de l'utilisation des ressources.

Par conséquent, afin d'accélérer sa croissance et d'exploiter tout le potentiel de la région regroupant actuellement l'Asie Pacifique et le Moyen-Orient au sein de la division Matières Premières, Industries et Infrastructures (CIF), Bureau Veritas a décidé de diviser cette zone en deux nouvelles régions, à savoir le Moyen-Orient, la Mer Caspienne et l'Afrique d'une part, et l'Asie-Pacifique (y compris la Chine et l'Inde) d'autre part.

Deuxièmement, reflétant l'ambition de Bureau Veritas de mettre le développement durable au coeur même de ses activités et d'accélérer le développement et l'exécution de sa stratégie, le poste nouvellement créé de Vice-Président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable assurera la cohérence de ses actions et renforcera l'orientation stratégique.

Enfin, le poste de Chief Digital Officer (CDO) est conçu pour stimuler l'innovation par le biais d'une large activation numérique afin d'accroître l'efficacité et la productivité des opérations internes du Groupe, de développer de nouvelles solutions et d'offrir à ses clients une expérience différenciée.

Pour diriger ces différents pôles, Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes à compter du 1er janvier 2024 :

Juliano Cardoso est nommé Vice-Président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable.

Dans ce nouveau rôle, Juliano capitalisera sur sa connaissance approfondie du Groupe acquise au cours de ses 28 années de responsabilités managériales diverses et accrues, tant sur le plan géographique que fonctionnel. Ce poste est essentiel pour le développement et l'exécution de la stratégie de Bureau Veritas. Le mandat de Juliano est de s'assurer que le Groupe passe à la vitesse supérieure dans sa mission d'être "durable dans son ADN", tant dans ses opérations que dans ses offres commerciales.

Surachet Tanwongsval est nommé Vice-Président exécutif en charge de l'Asie-Pacifique, Matières Premières, Industries & Infrastructures (CIF). Surachet supervisera la croissance de la région Asie-Pacifique pour la division CIF. Cette région est l'une des plus importantes de Bureau Veritas. Elle est essentielle pour le succès du Groupe. La mission de Surachet consiste à développer les opportunités de croissance sur les différents marchés, d'encourager l'innovation et de favoriser l'intégrité et la performance opérationnelles.

Philipp Karmires est nommé Vice-Président exécutif et Chief Digital Officer du Groupe. Ce rôle nouvellement créé, visant à renforcer les capacités numériques de Bureau Veritas, est essentiel pour développer une culture numérique et soutenir la trajectoire de croissance future du Groupe en devenant une entreprise numérique à la pointe de l'innovation, à la fois pour accompagner ses clients dans leurs impératifs business et pour accélérer sa propre transformation numérique afin d'extraire des gains d'efficacité et d'améliorer la performance.