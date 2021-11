Bureau Veritas et Envision Digital : co-développement d'innovations liées au Net Zéro

(Boursier.com) — Envision Digital International Pte Ltd, leader technologique dans l'Intelligence Artificielle des Objets (AIoT) pour le Net Zéro, basé à Singapour, et Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, vont développer conjointement des solutions qui aideront les entreprises, les organisations et les gouvernements du monde entier à mener des actions relatives au Climat, à faire des progrès significatifs sur leurs engagements 'Net Zéro', et ce de manière standardisée, certifiable et vérifiable.

Lei Zhang, Fondateur et Directeur Général du Groupe Envision, a déclaré : "Grâce à ce partenariat stratégique avec Bureau Veritas, nos meilleures pratiques en matière de solutions numériques aideront davantage d'entreprises à travers le monde à accélérer leur transition vers le Net Zéro."