Bureau Veritas : encore des avis

Bureau Veritas : encore des avis









(Boursier.com) — Bureau Veritas remonte sur les 28 euros ce lundi en bourse de Paris, en hausse de 0,8%, alors que parmi les derniers avis de brokers, Crédit Suisse a remonté sa cible à 30,5 euros, contre 26,50 euros auparavant. Berenberg avait déjà revu son objectif de cours de 28 à 31 euros et HSBC avait relevé son cours cible de 25 à 32 euros sur le dossier, alors que le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires de 2.418,4 Millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 14,3% sur une base organique (dont 22,5% au deuxième trimestre), et de 9,9% par rapport à l'exercice précédent. Le Résultat opérationnel ajusté est ressorti à 378,2 Millions d'euros, avec une marge de 15,6%, soit une augmentation de 583 points de base par rapport à l'exercice précédent, bénéficiant du levier opérationnel et de la maîtrise des coûts.

Le Résultat opérationnel s'est inscrit à 346,1 Millions d'euros, par rapport aux 59,6 Millions d'euros du S1 2020. Le Résultat net part du Groupe est de 196,9 millions d'euros, par rapport à une perte de 34,1 Millions d'euros au S1 2020. Le Résultat net ajusté s'inscrit à 214,7 Millions d'euros, (0,48 euro par action) contre 87,4 Millions d'euros (0,19 euro par action) au S1 2020.

Le Flux de trésorerie disponible est de 228,9 Millions d'euros (9,5% du CA du Groupe), du fait d'une politique d'investissement rigoureuse (2,2% du CA du Groupe), malgré une augmentation du besoin en fonds de roulement (7,6% du CA du Groupe, en hausse de 50 points de base par rapport à la même période en 2020) favorisée par une très forte croissance du chiffre d'affaires Ratio dette nette ajustée / EBITDA à nouveau en repli à 1,30x au 30 juin 2021, contre 2x au S1 2020.

Perspectives 2021 revues à la hausse

Sur la base de l'excellente performance enregistrée au premier semestre, en considérant des bases de comparaison élevées au second semestre, et en présumant l'absence de confinement strict dans ses principaux pays d'activités en raison de la pandémie de Covid-19, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'année 2021 : d'atteindre une forte croissance organique de son chiffre d'affaires, d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé...