Bureau Veritas : en grande forme

(Boursier.com) — Bureau Veritas évolue sur un plus haut de près de sept ans en bourse, à la faveur d'un gain de 3,2% à 24,2 euros en ce début de semaine. Le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification bénéficie du soutien de Morgan Stanley qui a rehaussé sa recommandation sur le dossier à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 24 à 26,50 euros. Selon le consensus 'Bloomberg', 13 analystes recommandent désormais d''acheter' la valeur, alors que 7 sont à 'conserver' et un seul à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 24,13 euros.