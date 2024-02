Bureau Veritas en bonne place parmi les gagnants de la semaine

(Boursier.com) — Bureau Veritas fait partie des grands gagnants de la semaine avec une action qui avance encore de 0,8% à 27,25 euros ce vendredi, soit un gain qui grimpe à près de 8% sur la semaine. La société de tests et de certification a en effet fourni des résultats que les analystes qualifient de "solides", accompagnés de commentaires sur les perspectives rassurants.

Bureau Veritas prévoit d'atteindre cette année une croissance organique modérée à élevée à un chiffre; une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ; et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup est 'neutre' sur Bureau Veritas, mais avec un objectif réhaussé à 27,60 euros, tandis que RBC ('performance sectorielle') parle d'une "fin d'année solide", avec une croissance organique "bien supérieure", même face à des bases de comparaison difficiles... La progression de la marge est également meilleure que prévu, apparemment stimulée par un levier opérationnel positif dans des divisions clés comme l'Industrie. Jefferies note aussi l'accélération séquentielle de la croissance au 4ème trimestre, avec une force généralisée...

Pour Stifel, Bureau Veritas a publié hier de solides résultats : "Nous avons aimé la force de Marine & Offshore et de Certification, l'amélioration du chiffre d'affaires en Produits de consommation et le ton confiant de la direction quant aux perspectives" explique l'analyste. De quoi contrebalancer une croissance toujours modérée dans le bâtiment et les infrastructures et la faible performance de la marge des Produits de Consommation. "Nous augmentons notre TP de 25 à 28 euros, reflétant des estimations plus élevées. Bien que le titre est notre préféré dans l'espace TIC, nous nous en tenons à notre notation "garder", comme nous le voyons peu de marge de valorisation, reflétant notre vision prudente du secteur".