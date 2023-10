Bureau Veritas : des prévisions vérifiées

(Boursier.com) — Bureau Veritas monte de 0,5% à 21,60 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1.423,8 millions d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 2,3% par rapport au T3 2022. Cependant, la croissance organique s'est élevée à 5,8%, la hausse atteint 6,1% à taux constants... Le chiffre d'affaires organique des 9 premiers mois a augmenté de 8,1%.

Le groupe a souligné la forte croissance organique atteinte pour les activités Marine & Offshore (+13,4%), Industrie (+16,2%) et Certification (+11,7%) comparé au troisième trimestre 2022 ; une croissance de 2,6% a été atteinte pour l'activité Agroalimentaire & Matières Premières ; et une stabilité de la croissance pour les activités Bâtiment & Infrastructures et Biens de consommation.

Les perspectives 2023 ont été confirmées par la direction : Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année de délivrer une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son CA, une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant avec des flux de trésorerie à un niveau élevé et un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Parmi les dernier avis de brokers, Goldman Sachs est toujours à l'achat sur le dossier Bureau Veritas, mais ramène sa cible de 37 à 36 euros.