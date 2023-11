Bureau Veritas : dégradé !

(Boursier.com) — Stifel devient de plus en plus prudent sur le secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC). Le courtier réduit ses estimations d'environ 5% en moyenne pour l'ensemble de l'industrie et se situe désormais près de 5% sous les attentes du consensus sur la plupart des acteurs, reflétant les vents contraires persistants dans le secteur de la consommation et les effets de changes adverses.

Concernant Bureau Veritas, le broker dégrade le titre à 'conserver' alors qu'il s'attend à ce que certains des facteurs à l'origine du ralentissement de la croissance organique au troisième trimestre continuent de peser au cours des prochains trimestres. Il abaisse ses estimations pour la division Bâtiment & Infrastructure (environ 30% du chiffre d'affaires). Bien qu'elle fût l'un des moteurs de croissance du groupe au cours des derniers trimestres, l'analyste constate désormais un rythme plus lent en raison de la combinaison de facteurs macroéconomiques défavorables (Amérique du Nord, Chine) et de sorties de contrats (Amérique du Nord). Il réduit ainsi ses estimations de BPA ajusté de 3 à 6% et n'a plus d'avantage à la hausse par rapport au consensus, ce qui l'empêche de rester plus constructif.

Cependant, le titre reste son choix préféré dans le secteur. Stifel anticipe un taux de croissance annuelle moyen du BPA ajusté sur 2022-2025 d'environ 6%, surperformant celui de ses pairs, et pense qu'il existe encore une certaine idée fausse concernant le profil du groupe, car il est toujours considéré comme plus cyclique qu'il ne l'est en réalité, malgré l'évolution du portefeuille réalisée au cours des dernières années. L'objectif est ramené de 28 à 24 euros.