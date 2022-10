Bureau Veritas : croissance interne à +8,7%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas est de 1.457,1 ME au troisième trimestre 2022, en hausse de 8,7% sur une base organique et de 17% par rapport à l'exercice précédent.

Les taux de change ont eu un impact positif de 7%, principalement du fait de l'appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l'euro.

Sur la base des performances depuis le début de l'année, des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en excluant l'impact annuel des confinements liés à la Covid-19 en Chine, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires, d'améliorer la marge opérationnelle ajustée et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.