Bureau Veritas : coup de pouce de broker

Crédit photo © Société Bureau Veritas

(Boursier.com) — Bureau Veritas gagne 1,5% en début de séance ce mardi sur les 20 euros, soutenu par HSBC qui vient de relever sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' et de porter son objectif de cours de 20 à 24 euros sur la valeur du leader des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale.