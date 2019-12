Bureau Veritas : cooptation de Jérôme Michiels en qualité d'administrateur

(Boursier.com) — Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, annonce la cooptation de Monsieur Jérôme Michiels, en tant qu'administrateur du Groupe.

Lors de la réunion du 19 décembre 2019 du Conseil d'administration de Bureau Veritas SA, Monsieur Stéphane Bacquaert a présenté sa démission au Président du Conseil, Aldo Cardoso. Cette démission a pris effet à l'issue de la séance.

Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements pour sa participation au Conseil pendant plus de 11 ans.

Compte tenu de ce départ, et sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil a coopté le même jour Monsieur Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, en charge des finances de Wendel, en qualité d'administrateur. Jérôme Michiels siège au Conseil pour la durée du mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

La prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 14 mai 2020, sera invitée à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce.

Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration de Bureau Veritas a déclaré : "Je me réjouis de la cooptation de Jérôme Michiels au Conseil d'administration de Bureau Veritas. Jérôme Michiels est un fin connaisseur de la société et apportera au Conseil sa riche expérience en matière de stratégie et de fusions et acquisitions".