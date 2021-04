Bureau Veritas : Cooptation de Christine Anglade Pirzadeh en qualité d'administratrice

(Boursier.com) — Lors de la réunion du 22 avril 2021, le Conseil d'administration de Bureau Veritas SA a décidé, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, de coopter, en qualité d'administratrice, Christine Anglade Pirzadeh, Directrice du développement durable et de la communication et Conseiller du Directoire de Wendel, en remplacement de Stéphanie Besnier.

Stéphanie Besnier a présenté sa démission au Président du Conseil, Aldo Cardoso, et au Conseil, le 24 février après avoir choisi une nouvelle orientation pour sa carrière professionnelle. Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements pour sa contribution active aux travaux du Conseil ces quatre dernières années.

Christine Anglade Pirzadeh siège au Conseil, à compter du 22 avril 2021, pour la durée du mandat restant à courir de Stéphanie Besnier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023.

Lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 25 juin 2021, les actionnaires seront invités à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce.