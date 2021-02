Bureau Veritas : chute des résultats en 2020, reprise attendue cette année

(Boursier.com) — Bureau Veritas vient de dévoiler ses comptes 2020 en net repli mais anticipe un redressement de ses comptes cette année. Le spécialiste de la certification a enregistré lors du dernier exercice un résultat opérationnel de 407 millions d'euros, en baisse de 43,5% (-40,4% à taux constant) pour un chiffre d'affaires de 4,601 milliards d'euros, en baisse de 6% sur une base organique, dont -2,0% au quatrième trimestre. Le résultat opérationnel ajusté atteint 615 ME (-26%), avec une marge opérationnelle ajustée de 13,4%, en repli de 294 points de base. La marge s'est significativement redressée au second semestre pour atteindre 16,6% grâce aux mesures de réduction des coûts. Le résultat net part du Groupe ressort à 125,3 ME, en chute de 65,9% (-62,4% à taux constant).

À fin décembre 2020, Bureau Veritas disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,6 milliard d'euros et de deux lignes de crédit confirmées non tirées de 1,1 MdE.

Compte tenu des incertitudes qui règnent actuellement autour de la pandémie de Covid-19 et en présumant l'absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d'activité, Bureau Veritas prévoit pour 2021 d'atteindre une solide croissance organique de son chiffre d'affaires ; d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée ; de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Bureau Veritas a largement suspendu ses activités de fusions-acquisitions (M&A) en 2020 afin de protéger sa trésorerie et de réévaluer ses cibles potentielles au regard de la pandémie. Le pipeline d'opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d'acquisitions bolt-on très sélective, dans des domaines d'activité précis (notamment dans l'Agroalimentaire, le Bâtiment & Infrastructures et la Cybersécurité) et des zones géographiques ciblées (Amérique du Nord et Asie, en particulier en Chine). Les discussions ont redémarré au second semestre 2020, souligne l'entreprise.

Le management propose le versement d'un dividende de 0,36 euro par action pour 2020. Le dividende proposé sera versé en numéraire. À l'avenir, le Groupe s'engage à proposer la distribution d'un dividende correspondant à environ 50% de son résultat net ajusté.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Groupe a pris la décision de reporter l'annonce de son prochain plan stratégique au quatrième trimestre 2021. Bureau Veritas dévoilera à cette occasion les éléments constitutifs de son ambition financière à horizon 2025.