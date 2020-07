Bureau Veritas : Béatrice Place Faget succède à Pascal Quint

Bureau Veritas : Béatrice Place Faget succède à Pascal Quint









Crédit photo © Société Bureau Veritas

(Boursier.com) — A compter du 3 août, Béatrice Place Faget est nommée en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires juridiques et de l'Audit interne de Bureau Veritas. Basée au siège du Groupe à Neuilly-sur-Seine, Béatrice Place Faget reportera à Didier Michaud-Daniel (Directeur Général de Bureau Veritas), et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Elle remplacera Pascal Quint, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à fin juillet 2020.