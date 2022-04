Bureau Veritas assure, le titre bondit

(Boursier.com) — Bureau Veritas fait partie des satisfactions de cette fin de semaine à Paris. Le tire du leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification bondit de 5,5% à 27,3 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,29 milliard d'euros, en hausse de 11,7% par rapport à l'exercice précédent et de 8% sur une base organique, contre un consensus de 4,4%. Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre et d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée.

RBC ('performance sectorielle) explique que la société a nettement dépassé les attentes du marché, toutes les divisions affichant une bonne dynamique. Le broker anticipe un bon niveau de reprise des bénéfices au cours des 12 à 18 prochains mois, bien que les retombées de la guerre en Ukraine aient accru l'incertitude. Citi ('neutre') s'attendait à cette performance supérieure au consensus, alors que le maintien des prévisions de croissance et de marge "devrait être bien pris par le marché". Oddo BHF évoque une publication de qualité tandis que le titre reste attractif : il se traite à 14x VE/EBITA 2023 vs 18x pour SGS et un niveau proche de celui de ITRK 15.2x. à 'surperformer' sur la valeur, l'analyste vise 31 euros.

Même son de cloche chez Stifel ('achat'). Les perspectives sont sans surprise inchangées même si le broker a trouvé le ton du management plutôt optimiste dans l'ensemble et le message rassurant sur la situation en Chine (16% des ventes). La visibilité dans le pays reste faible, ce qui devrait empêcher toute mise à jour significative des estimations à ce stade, même si le courtier estime que les prévisions globales sont prudentes après le très bon début d'année. Dans l'ensemble, il pense que cette publication doit être bien accueillie, en particulier à la lumière des niveaux de valorisation actuels.