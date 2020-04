Bureau Veritas : annulation de la proposition de dividende au titre de l'exercice 2019

(Boursier.com) — Dans le contexte actuel d'aggravation de la crise sanitaire mondiale, Bureau Veritas continue de tout mettre tout en oeuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe a adopté des plans de continuité d'activité à travers le monde et a activé le travail à distance quand cela est possible, dans le strict respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l'Organisation mondiale de la Santé. Dans ce contexte, et afin de préserver sa faculté d'un rebond rapide après la crise, Bureau Veritas a choisi d'avoir notamment recours aux dispositifs de chômage partiel en France, ainsi qu'à ceux qui permettent un différé de certaines charges et de versements d'impôts.

Dans ces conditions extraordinaires, et pour répondre aux dispositions réglementaires en matière de modération des dividendes en contrepartie d'aides, le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni en séance le 3 avril 2020, a décidé exceptionnellement, à l'instar de nombreuses sociétés françaises, de ne plus proposer la distribution de dividende à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, le 26 juin 2020. Cette décision a également été prise dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d'une crise sans précédent.

Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration, a déclaré : "J'ai à coeur d'exprimer mon soutien plein et entier à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont mobilisés, et également à nos clients, fournisseurs et sous-traitants affectés par cette crise inédite. Le Groupe adopte toutes les dispositions visant à préserver la santé, la sécurité et le très haut niveau de qualité de ses services. La décision difficile d'annulation du dividende 2019 de Bureau Veritas a été prise à l'unanimité et en plein accord avec Wendel, notre principal actionnaire. Bureau Veritas bénéficie d'une situation financière solide et d'un modèle économique remarquable par sa résilience. Le Conseil d'administration est confiant dans la capacité du Groupe à renouer, à la sortie de cette crise, avec une croissance profitable et durable, comme l'ont démontré ces dernières années, grâce à sa transformation réussie."