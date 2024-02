Bureau Veritas : acquisition au Mexique

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce l'acquisition de ANCE S.A de C.V. (Asociación de Normalización y Certificación), l'entité d'évaluation de conformité d'ANCE Estándares S.C. et leader des services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques au Mexique.

ANCE S.A de C.V. est le leader mexicain de l'évaluation de conformité dans de nombreux segments, notamment les produits électriques et électroniques, les appareils ménagers ainsi que les produits d'éclairage et sans fil.

La société emploie environ 400 personnes dans ses différents laboratoires à travers le pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros en 2023.

"Cette acquisition renforce de manière significative la présence de la division Biens de Consommation de Bureau Veritas sur le continent américain, en entrant sur un marché domestique important et en croissance, avec des exigences réglementaires croissantes en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité énergétique. Elle positionne la division Biens de consommation de Bureau Veritas comme le leader du marché au Mexique", commente le Français.