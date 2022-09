Bureau Veritas acquiert une participation majoritaire dans C.A.P Government Inc

(Boursier.com) — Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, annonce l'acquisition stratégique de C.A.P. Government Inc (CAP), société basée aux États-Unis, opérant comme l'une des plus grandes entreprises de services de construction en Floride.

En tant que leader mondial du TIC dans le secteur du Bâtiment et des Infrastructures, Bureau Veritas offre des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des actifs, de la planification à la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation. Grâce à son expertise technique et sa connaissance approfondie des réglementations locales, BV aide ses clients à concevoir, développer et gérer les villes et les infrastructures. Cela contribue au développement de villes durables et intelligentes, tout en permettant, grâce à la rénovation, une extension significative de la durée de vie des bâtiments et infrastructures existants.

Cette acquisition est une nouvelle étape dans l'exécution de la feuille de route stratégique de BV, en particulier dans le domaine du cycle de vie des actifs - opérant de la phase d'investissement (design, conception, construction) à la phase d'exploitation (inspection, surveillance, audit en service).