Bureau Veritas acquiert Impactiva Group S.A.

(Boursier.com) — Bureau Veritas annonce l'acquisition du groupe Impactiva S.A., un leader de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement.

Depuis sa création en 2003, Impactiva est devenu un partenaire stratégique pour son large portefeuille de distributeurs et de propriétaires de marques de chaussures, de vêtements et de maroquinerie de premier plan. La société fournit des conseils à des centaines d'usines et de tanneries en Asie, en Europe et en Afrique, garantissant les plus hauts niveaux de qualité dans la production.

Reconnu pour ses solutions innovantes, Impactiva aide à l'amélioration des processus industriels de ses clients afin d'optimiser l'utilisation des matières premières, de minimiser les déchets et d'éliminer les défauts des produits finis . Avec son réseau de 180 spécialistes stratégiquement positionnés près des centres de production en Asie et en Europe, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de dollars en 2022.

Cette acquisition marque une étape importante pour la division Biens de consommation de Bureau Veritas. Elle renforce sa présence dans les services en amont de l'industrie de la chaussure et de l'habillement, augmentant ainsi sa capacité à fournir des solutions pour les chaînes d'approvisionnement conformes à des objectifs économiques, de qualité et de durabilité. L'acquisition d'Impactiva par Bureau Veritas représente une avancée majeure dans le domaine de l'assurance qualité pour l'industrie de la chaussure et de l'habillement.