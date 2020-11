Bureau Veritas accompagne le secteur de l'électricité vers un avenir plus sobre en carbone

Bureau Veritas accompagne le secteur de l'électricité vers un avenir plus sobre en carbone









(Boursier.com) — Bureau Veritas, leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, est fier d'accompagner les principaux acteurs de l'énergie dans le monde grâce à son expertise dans l'amélioration de la sécurité et des performances des projets éoliens, solaires et de réseaux électriques offshore et onshore. S'appuyant sur plus de 100 ans d'histoire dans le secteur de l'énergie et plus de 25 ans d'expertise dans l'éolien et le solaire, Bureau Veritas a aujourd'hui une expérience de plus de 3.000 projets éoliens et solaires terrestres dans plus de 50 pays sur tous les continents, et plus de 50 projets éoliens en mer, parmi lesquels de grandes entreprises phares de l'industrie.

Au total, cela représente un soutien technique à 250 GW de capacité installée d'énergies renouvelables, soit près d'un quart de l'ensemble de la capacité électrique (renouvelables et conventionnelle combinée) de l'Union européenne.

Au cours des deux dernières décennies, Bureau Veritas a consacré des efforts importants pour développer des solutions de guichet unique liées aux énergies renouvelables : de la vérification de la conception des parcs éoliens offshore, à l'assurance qualité de la chaîne d'approvisionnement pour les panneaux solaires photovoltaïques, et au soutien à la gestion de projet et de construction pour développements éoliens terrestres.

Eduardo Camargo, vice-président exécutif, Transformation du groupe et développement des affaires, Bureau Veritas, a commenté : "En tant que leader mondial des TIC pour l'industrie de l'énergie, Bureau Veritas déploie chaque jour son expertise en matière de qualité, de santé et de sécurité et de durabilité pour façonner la confiance entre l'industrie et la société. Nous nous engageons à nous associer à nos clients pour accélérer la réduction de leur empreinte carbone, atteindre zéro émission nette et parvenir à une utilisation durable des ressources. Grâce à BV Green Line de services et de solutions pour les énergies renouvelables, nous réduisons le risque des projets énergétiques innovants à grande échelle et jouons un rôle essentiel en aidant nos clients à atténuer leur impact sur les personnes et la planète, et à construire un avenir sobre en carbone".

Joerg Gmeinbauer, vice-président mondial, énergie et services publics, Bureau Veritas, a ajouté : "Bureau Veritas s'est engagé à accompagner le secteur électrique dans l'accélération de la transition énergétique. Ces dernières années, nous avons renforcé notre gamme de solutions afin de relever les défis immédiats et futurs du développement et de l'exploitation des énergies renouvelables. Ces services comprennent des solutions de cycle de vie des actifs couvrant la conception, la délivrance de permis, l'approvisionnement, la construction et l'exploitation de projets éoliens onshore et offshore, ainsi que des actifs d'énergie solaire. Grâce à BV Green Line, les clients pourront également aborder la question de la fiabilité du réseau électrique liée à la poursuite de l'intégration des énergies renouvelables".