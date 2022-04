Bureau Veritas : 8% de croissance organique au premier trimestre

(Boursier.com) — Bureau Veritas affiche au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1,29 milliard d'euros, en hausse de 11,7% par rapport à l'exercice précédent et de 8% sur une base organique. Ce chiffre a bénéficié d'un effet de rattrapage suite à la cyberattaque survenue au T4 2021.

Trois activités affichent une forte croissance organique : Industrie +11,9%, Agroalimentaire & Matières Premières +9,5%, Bâtiment & Infrastructures +7,1%. Le reste du portefeuille a continué à bien progresser, avec Marine & Offshore en hausse organique de 6,5%, les Biens de Consommation de 4,6% et Certification en hausse de 4%.

Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires et d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée.

Le groupe a réalisé environ 1% de son chiffre d'affaires à fin 2021 en Russie et en Ukraine, principalement avec une exposition aux marchés des matières premières. En Russie (0,8% du chiffre d'affaires du Groupe), Bureau Veritas indique avoir réduit ses activités aux services essentiels en matière de qualité, de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale aux entreprises nationales et internationales. Globalement, le groupe considère que la plupart de ses activités ne sont pas affectées par le conflit actuel en Ukraine.