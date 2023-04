Bureau Veritas : 8,5% de croissance organique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas a atteint 1,405 milliard d'euros au 1er trimestre 2023, soit une hausse de +8,9% par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s'est élevée à +8,5%, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique.

L'effet de périmètre a été positif de 1,5%, reflétant les acquisitions 'bolt-on' réalisées lors des trimestres précédents. L'impact des devises a été négatif de -1,1%, principalement en raison de la dépréciation de la monnaie de certains pays émergents par rapport à l'euro.

Solidité financière

A la fin du mois de mars 2023, la dette financière nette ajustée du Groupe a connu une légère hausse par rapport au niveau enregistré au 31 décembre 2022. Bureau Veritas disposait de 1,6 MdE de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles et d'une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Bureau Veritas bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100% de la dette à taux fixe.

Perspectives

Sur la base d'un solide 'pipeline' de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre pour son chiffre d'affaires. La marge opérationnelle ajustée est attendue stable. Les flux de trésorerie seront à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.