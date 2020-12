Bureau Veritas : 25 résidences Citadines et The Crest Collection labellisées

(Boursier.com) — Le leader mondial des tests, des inspections et de la certification, Bureau Veritas a décerné son label d'excellence en matière d'hygiène et de sécurité "SafeGuard" à 25 résidences Citadines et The Crest Collection en France pour leurs pratiques en matière de sécurité et d'hygiène.

Cette labellisation fait suite à la signature en juillet dernier d'un accord global entre Bureau Veritas et le groupe The Ascott Limited (Ascott) portant sur la vérification et la certification de l'ensemble des résidences dans le monde quant à leur respect des mesures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19.