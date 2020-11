Burberry : une publication encourageante

(Boursier.com) — Les grands noms français du luxe ne profitent guère de la publication de Burberry, dont le titre prend près de 3% à Londres. Le groupe britannique a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, les analystes jugeant la performance 'encourageante', d'autant que le management a constaté une reprise de la croissance en octobre.

Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a vu ses ventes à magasins comparables reculer de 6%, notamment grâce à une croissance à deux chiffres en Chine continentale, en Corée et aux États-Unis, alors que le marché tablait sur un recul de 12%. Sur l'ensemble du semestre, le profit opérationnel a chuté de 75% à 51 millions de livres pour un chiffre d'affaires de 878 M£, en baisse de 31%. Le groupe a renoué avec un free cash-flow positif depuis le mois d'août.

"Alors que le virus continue à avoir un impact sur les ventes dans la région EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique), au Japon et en Asie du Sud-Pacifique, nous sommes encouragés par notre reprise générale et la forte réaction à notre marque et à nos produits, en particulier parmi les nouveaux clients et les jeunes", a déclaré Marco Gobbetti, directeur général de Burberry.

Si 10% des magasins Burberry dans le monde sont fermés à la suite de nouvelles mesures de confinement en Europe, notamment à Londres et à Paris, la marque a précisé qu'elle attirait de nouveaux consommateurs plus jeunes. Burberry a déclaré qu'en conséquence, elle avait décidé de réduire les démarques qui auraient constitué un manque à gagner pour le second semestre de son exercice financier. Une décision clairement bien perçue même si elle devrait peser sur les ventes de la période.