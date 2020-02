Burberry : situation très compliquée en Chine

(Boursier.com) — Ce n'est pas une surprise. Mais l'avertissement "déguisé" de Burberry en raison de l'épidémie de coronavirus n'a pas de quoi rassurer. La griffe britannique, connue pour son trench-coat, a indiqué que la guidance fournie au marché pour l'exercice clos fin mars n'était plus d'actualité compte tenu de l'impact sur la demande de l'épidémie. Le groupe qui a été contraint de fermer 24 de ses 64 magasins situés en Chine, précise que les autres points de vente, qui fonctionnent avec des horaires réduits, enregistrent une baisse significative de leur fréquentation. Citée par 'Bloomberg', Julie Brown, directrice financière de Burberry, affirme que les ventes en Chine ont diminué de 70 à 80% au cours des deux dernières semaines !

Les habitudes de dépenses des clients chinois en Europe et dans d'autres destinations touristiques ont été moins affectées jusqu'à présent, mais compte tenu de l'élargissement des restrictions de voyage, le management prévoit qu'elles soient à leur tour touchées dans les semaines à venir.

L'avertissement de Burberry est probablement "la première d'une série d'annonces douloureuses", affirme Luca Solca, analyste chez Sanford C. Bernstein. Comme beaucoup d'entreprises de luxe, Burberry est très dépendante des acheteurs chinois, qui représentent environ 40% des ventes. De plus, si les consommateurs continuent à faire leurs achats en ligne depuis leur domicile, les mesures de quarantaine compliquent les livraisons, réduisant ainsi les bénéfices potentiels, souligne Julie Brown.

"L'apparition du coronavirus en Chine continentale a un effet négatif important sur la demande de luxe. Bien que nous ne puissions pas actuellement prédire combien de temps cette situation durera, nous restons confiants dans notre stratégie. En attendant, nous prenons des mesures d'atténuation et toutes les précautions possibles pour contribuer à assurer la sécurité et le bien-être de nos employés. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'incroyable effort de nos équipes et nos pensées vont immédiatement aux personnes directement touchées par cette urgence sanitaire mondiale", a déclaré Marco Gobbetti, directeur général de Burberry.