Burberry : le marché sous estime le rebond de l'activité

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Burberry mais aussi pour l'industrie du luxe. Le groupe britannique indique ce matin que la hausse de son activité observée au cours de son quatrième trimestre fiscal est plus forte que ce que ne le prévoient les analystes alors que l'industrie de la mode rebondit après la chute de l'année dernière induite par le Covid, malgré la poursuite des fermetures de magasins dans de nombreux pays. Sur les trois mois clos le 27 mars, la marque célèbre pour son trench-coat estime que ses ventes à magasins comparables ont probablement augmenté de 28% à 32%, contre une progression de 24% attendue actuellement par le marché, et après un repli de 9% sur les trois mois clos fin décembre. Pour l'ensemble de l'exercice, le management anticipe un repli de 10 à 11% de son chiffre d'affaires avec une marge d'exploitation ajustée comprise entre 15,5% et 16,5%.