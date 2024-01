Burberry avertit sur ses résultats et provoque de nouveaux dégagement sur le luxe

(Boursier.com) — Le luxe pèse sur la tendance à l'ouverture du marché parisien à l'image de Kering et LVMH qui perdent plus de 2,5%. L'avertissement de Burberry n'est pas passé inaperçu. Le groupe britannique plonge de 15% à Londres après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices annuels après la chute de ses ventes au mois de décembre. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 410 et 460 millions de livres sterling (entre 523 et 587 M$) sur l'exercice clos fin mars, contre une guidance antérieure de 552 à 668 M£.

En novembre, Burberry avait averti que l'objectif de chiffre d'affaires de cette année pourrait être hors de portée en raison d'une faible dynamique de ventes. Cela signifiait que son bénéfice se situerait probablement à l'extrémité inférieure de sa fourchette guidée. Ce ne sera même pas le cas. La nomination de Daniel Lee à la tête de la création pour redynamiser la popularité de l'entreprise peine à porter ses fruits.