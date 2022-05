Bumble : une ouverture ?

(Boursier.com) — Bumble grimpe de près de 10% avant bourse à Wall Street ce jeudi, alors que le titre venait tout de même de perdre plus de la moitié de sa valeur en six mois. Le site de rencontres, qui permet aux femmes de faire le premier pas, a battu le consensus de revenus sur le trimestre clos, réalisant une croissance de 24% à 211 millions de dollars. Les revenus de Bumble App ont même grimpé de 38% à 155 millions. Le nombre des utilisateurs payants de Bumble App a progressé de 31% à 1,8 million en glissement annuel et de 134.000 par rapport au trimestre précédent. Bumble Inc est la maison-mère de Bumble, Badoo et Fruitz. Le nombre total d'utilisateurs payants des applications atteint les 3 millions. L'ARPPU, revenu moyen par utilisateur payant, atteint 22,76$ contre 19,99$. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 23,9 millions de dollars, soit une marge de 11,3%. L'Ebitda ajusté a été de 49,8 millions de dollars, soit une marge de 23,6%.