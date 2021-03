Bumble : le 'Tinder féministe' en forte croissance

(Boursier.com) — Bumble n'a pas déçu pour sa première publication post-IPO à Wall Street. Le titre est attendu en hausse de 5% sur les 68$. L'application de rencontre où seules les femmes peuvent faire le premier pas, qui vient de s'introduire à Wall Street, dit s'attendre à une forte demande de ceux qui avaient évité les rencontres réelles durant la pandémie...

Bumble a publié des revenus supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre. Le Texan revendique 12,7% du marché américain, avec 5,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 2,2 millions de téléchargements aux US sur le trimestre. Le groupe fondé par la cofondatrice de Tinder, Wolfe Herd, qui opère les apps Badoo et Bumble, a affiché 31% de croissance à 166 M$. Sa perte nette trimestrielle s'est toutefois creusée à 26 M$, 1 cent par titre. Les revenus du premier trimestre, période juste entamée, sont attendus entre 163 et 165 M$.