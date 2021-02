Bumble : le Tinder féministe arrive à Wall Street

Bumble : le Tinder féministe arrive à Wall Street









(Boursier.com) — Bumble , le rival de Tinder, a pricé son introduction en bourse à Wall Street à 43$ par titre pour 50 millions d'actions de catégorie A, ce qui représente une belle levée de fonds de 2,2 milliards de dollars. L'option de surallocation porte sur 7,5 millions d'actions. Les cotations débutent aujourd'hui sur le Nasdaq sous le symbole BMBL. L'application de rencontre où seules les femmes peuvent faire le premier pas s'introduit donc au-dessus... du haut d'une fourchette indicative déjà relevée à 37-39$. La valorisation sur les bases actuelles est de 8,2 milliards de dollars. Blackstone avait pris une part majoritaire dans la maison-mère en 2019 dans le cadre d'une transaction de 3 milliards de dollars.

Today, @Bumble becomes a public company. This is only possible thanks to the more than 1.7 billion first moves made by brave women on our app — and the pioneering women who paved the way for us in the business world. To everyone who made today possible: Thank you. #BumbleIPO 💛🐝 pic.twitter.com/OMLNGNvECB

— Whitney Wolfe Herd (@WhitWolfeHerd), via Twitter

L'application Bumble a été lancée en 2014 par sa directrice générale Whitney Wolfe Herd, qui avait précédemment cofondé l'application Tinder. La jeune femme de 31 ans est déjà considérée depuis des années comme l'une des dirigeantes les plus influentes aux Etats-Unis. Présentant Bumble, elle explique : "Les dynamiques de genre archaïques et les traditions démodées régnaient toujours dans le monde des rencontres (...). Cela a conduit à toutes sortes de dynamiques malsaines qui ont finalement privé les femmes de leur pouvoir et créé une pression inutile sur les hommes".

Pour la période de neuf mois close en septembre 2020, Bumble, basé à Austin, au Texas, affichait encore un déficit net de 28 millions de dollars, pour des revenus de 413 millions de dollars.