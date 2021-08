Bumble en forte croissance, variants ou pas

(Boursier.com) — Bumble a dépassé les attentes de revenus hier soir. Le groupe livre par ailleurs une guidance de CA supérieure aux prévisions. L'application de 'dating' basée au Texas a affiché au deuxième trimestre une vive croissance de 38% à 186 millions de dollars, contre 179 millions de consensus. L'application, qui laisse aux femmes faire le premier pas, table pour le troisième trimestre sur des recettes allant de 195 à 198 millions de dollars. Cette fourchette dépasse également les attentes du consensus (191 millions). L'Ebitda ajusté est estimé entre 48 et 50 M$. "Quand le COVID accélère et que la solitude progresse, les gens se tournent vers nous pour des connexions", ajoute Whitney Wolfe, CEO de Bumble. Pour le trimestre clos, le groupe reste déficitaire à hauteur de 11,2 millions de dollars et 6 cents par titre, alors que certains analystes tablaient sur l'équilibre.