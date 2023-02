Bumble creuse ses pertes au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Bumble n'a pas vraiment convaincu hier soir à Wall Street par ses derniers comptes. L'application de rencontre, où seules les femmes peuvent faire le premier pas, a annoncé des résultats trimestriels mitigés, affichant une perte au quatrième trimestre mais des revenus supérieurs aux attentes de Wall Street. Bumble a donc perdu 159 millions de dollars, ou 85 cents par action, au cours du trimestre, contre un déficit de 14 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 241,6 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Bumble publie un résultat proche de d'équilibre pour des ventes de 236 millions de dollars. Le groupe table pour 2023 sur une croissance des revenus logée entre 16% et 19%, et des revenus du premier trimestre situés entre 238 et 243 millions de dollars. Le consensus FactSet était de 241 millions de dollars sur le premier trimestre.